وزير الاتصالات: 5 مليارات جنيه استثمارات تنفيذ 30 مركز إبداع مصر الرقيمة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إن الوزارة تنفذ خطة تستهدف إنشاء 30 مركز "إبداع مصر الرقمية" على أن تغطي هذه المراكز جميع محافظات مصر باستثمارات تتخطى 5 مليارات جنيه.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 13 مركزا خلال 2023، بالإضافة إلى الانتهاء الفعلي وافتتاح 8 مراكز العام الماضي على أن يجري استكمال إنشاء 9 مراكز أخرى عام 2024، بالإضافة إلى إنشاء تجمعات رقمية بالجامعات وإنشاء عدد من فروع معهد تكنولوجيا المعلومات iTi.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاستمرار في دعم الشباب وبناء القدرات البشرية حيث إن الدولة تقوم بتدريب نحو ربع مليون خريج سنويا بتكلفة تجاوزت 1.1 مليار جنيه بهدف وضع خريجي الجامعات ضمن المتطلبات للسوق العالمي، مشيرا إلى أن صناعة التمهيد وخدمات الاتصالات وفرت نحو 56 ألف فرصة عمل للشباب حتى الآن.

ولفت الوزير إلى أن تأهيل الشباب وطلاب الجامعات على وظائف المستقبل وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن سوق العمل يتطلب معرفة الخريج على مجموعة من العلوم والتخصصات الدقيقة.

وأوضح الوزير، أنه تمت مضاعفة ميزانية التدريب بمقدار 25 ضعفا، وكذلك مضاعفة برامج التدريب 55 ضعف عدد المتدربين الذين دربتهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ 5 سنوات وفق استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية للشباب والخريجين.