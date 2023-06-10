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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023.. ورسالة عاجلة من وزير التربية والتعليم للطلاب

رضا حجازى
رضا حجازى

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023، حيث أصبحت اللجان جاهزة بنسبة 100% لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2023.

«استعداد اللجان»

حيث استعدت جميع اللجان لامتحانات الثانوية العامة وتم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ومديريات الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة 2023.

«تأمين اللجان»

وتنطلق يوم الإثنين الموافق 12 يونيو  وحتى الخميس 13 يوليو 2023 امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تأمين امتحانات الثانوية العامة 2023 وعلى تأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة وذلك بواسطة رجال الشرطة.

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«أسئلة الامتحانات»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تندرج من السهل إلى الصعب على أن تكون هذه الاسئلة واضحة وجميعها من المنهج بالاضافة إلى أنه الاجابات لا تشمل احتمالات كثيرة. 

«غرفة عمليات»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي أن الوزارة سوف تقوم بعمل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تكون هذه الغرفة على صلة وثيقة بجميع الغرف الموجودة في الادارات التعليمية والمديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية.

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«جدول الامتحانات»

تبدأ امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 12 يونيو الجاري على أن تبدأ المواد الأساسية يوم 18 يونيو وتبدأ بمادة اللغة العربية ثم يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك. 

«رسالة وزير التعليم»

في تصريحات سابقة له وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023 مؤكدًا في رسالته أنهم لا يقلقوا من الامتحانات لانها مؤمنة بالكامل وسوف تكون خالية من الغش. 

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