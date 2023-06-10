المؤتمر الثالث لخدام إيبارشية البحر الأحمر بمشاركة 173 خادمًا وخادمة

اختتمت إيبارشية البحر الأحمر، أمس، فعاليات مؤتمر الخدام والخادمات بالإيبارشية، في بيت القديس سمعان الخراز بوادي النطرون، والذي أقيم لمدة أربعة أيام تحت عنوان "الخادم بين المبدأ ومتغيرات العصر"، شارك فيه حوالي 173 خادمًا وخادمة.

وحاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية، أصحاب النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع وسط الأسكندرية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والعباسية والوايلي، والأنبا جوزيف الأسقف العام لكنائس إفريقيا، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، وعدد من الآباء الكهنة.

"يُدَبِّرُ أُمُورَهُ بِالْحَقِّ".. سيمنار كهنة البحيرة

وكان قد اختتم مجمع كهنة إيبارشية البحيرة السيمنار الـ26 الخاص بهم، والذي حمل شعار "يُدَبِّرُ أُمُورَهُ بِالْحَقِّ"، وأُقيم في الفترة من الخامس وحتى السابع من يونيو الجاري، في بيت "سوسنة الوادي" للمؤتمرات بوادي النطرون، بحضور نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية.

وحاضر في السيمنار من أحبار الكنيسة، بجانب نيافة الأنبا باخوميوس، أصحاب النيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، والأنبا أغناطيوس الأسقف عام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، وعدد من الآباء الكهنة، وأساتذة من المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية.

ودارت محاضرات السيمنار حول موضوعات دراسات كتابية، كما ناقش الآباء رؤية جديدة لتطوير لجان وأنشطة وخدمات الإيبارشية.

وكان قد صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، القداس الإلهي لعيد حلول الروح القدس (العنصرة)، بكنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح الأب القس غبريال محفوظ وكيل المطرانية في رتبة القمصية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل حتى 12 يوليو 2023.