مارسيل كولر: جاهزون لمواجهة الوداد

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، متمنيًا أن يكون اللقاء وسط أجواء تحكيم عادلة تكون ممتعة لجماهير كرة القدم.

وسيحل الأهلي ضيفًا على الوداد البيضاوي المغربي، يوم غدٍ الأحد، في العاشرة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على استاد (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال (2022-2023).

وأكد كولر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن اللاعبين تم تجهيزهم، وهم سعداء باللعب وسط جماهير غفيرة، والجميع لديهم روح معنوية عالية، مشيرًا إلى أن الأهلي حقق الفوز في اللقاء الأول، ويملك الأفضلية وهدف الوداد لم يغير النتيجة وهي فوز الأهلي بالمباراة الأولى.

وأضاف المدرب السويسري أن لاعبي الأهلي خاضوا مباريات أمام أعداد ضخمة من الجماهير في دول مختلفة، ويمتلكون خبرات كبيرة، وجماهير الوداد لن تشارك في المباراة لتكون بمثابة عبء على لاعبي الأهلي، وإنما الجماهير تشجع وتساند ووجودها يمنح دفعة كبيرة.

وأشار كولر إلى أن أي فريق يعاني من الإصابات، وأن الأخطاء جزء من كرة القدم، وهو ما حدث عند المنافس، وأن تجارب لاعبي الأهلي حاضرة، وسبق لهم خوض مواجهات أصعب بكثير، وفريق الأهلي يملك الخبرات الكثيرة التي تساعده في مواجهة أي موقف.

وقال كولر: «إذا أمسك لاعب الكرة بيده بشكل متعمد، خاصة إذا كان هناك انفراد من لاعبين بشكل مباشر، فذلك يستحق طردًا مباشرًا، ومع ذلك لم يتدخل طاقم التحكيم، ولم يتقدم الأهلي بأي احتجاج رسمي على ذلك».

وأكمل: «عقب المباراة الأولى تحدثت مع اللاعبين وتحدثنا عن اللقاء، وكل ما يمكن تأكيده أننا جاهزون وأن المنافس هو من عليه ضغوط؛ لأننا حققنا الفوز في الذهاب».

وشدد كولر على أن الفريق قدم مباراة قوية في القاهرة وكانت له فرص عديدة وأكثر بكثير مما حصل عليه الوداد.

يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز ذهابًا على الوداد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي.