انتظام امتحان الثانوية بالمنطقة الأزهرية بالشرقية

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتظام لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي الحالي.

وتفقد رئيس المنطقة الأزهرية، اليوم السبت، الموافق إدارة العاشر من رمضان، وذلك للاطمئنان على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير لجميع اللجان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وخلال تفقد اللجان الامتحانية اطمأن رئيس الإدارة المركزية، على انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وأنها تسير بصورة طيبة وبلا معوقات والأسئلة في مستوى الطلاب ومن داخل المنهج، كمراجع محاضر فض مظروف الأسئلة وكشوف الحضور والانصراف.

وشدد رئيس المنطقة، على ضرورة التصدي لكل وسائل الغش داخل اللجان، ومنع إدخال الهاتف المحمول إلى اللجان وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدًا في ذات الوقت على أن غرفة عمليات المنطقة تتابع باستمرار بالتنسيق مع كل لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي معوقات.