اتحاد جدة يتحرك لضم سيرجيو راموس لتعويض غياب أحمد حجازي

لا يزال الحديث مستمرًا بشأن النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن رحيل سيرجيو راموس عن صفوف الفريق بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم 2022-2023.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى رغبة راموس في الانتقال إلى الدوري السعودي، لذلك رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

ولعب راموس 58 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفين وتلقى 7 بطاقات صفراء وتعرض للطرد مرتين.

اتحاد جدة يخطط لضم راموس لتعويض غياب أحمد حجازي

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام سعودية محلية، فإن نادي اتحاد جدة السعودي يبحث عن مدافع جديد، لتعويض غياب نجمنا المصري أحمد حجازي.

وخضع أحمد حجازي لعملية جراحية ناجحة، نتيجة إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، والتي تعرّض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الفيحاء في الدوري السعودي.

وبناءً عليه سيغيب أحمد حجازي لفترة طويلة عن صفوف فريق اتحاد جدة، حيث سيخضع خلال الفترة القادمة لبرنامج تأهيلي تمهيدًا للعودة للملاعب.

لذلك يخطط مسئولو اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع سيرجيو راموس في الميركاتو الصيفي، حيث أشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى وجود وجود تحركات سريعة من إدارة النادي لإتمام الصفقة وإيجاد البديل المناسب لنجمنا أحمد حجازي.

من جانبها، أفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، بأن نادي اتحاد جدة قد بدأ بالفعل مفاوضاته مع سرجيو راموس، ولم شمله مع زميله السابق الفرنسي كريم بنزيما.

وكان كريم بنزيما قد انضم إلى صفوف اتحاد جدة في الصيف، بعد رحيله عن فريق ريال مدريد الإسباني.