مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالأقصر

لقى شخص مصرعه أسفل عجلات قطار لدى عبوره شريط السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لفحصها قبل التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بمصرع مواطن أسفل عجلات قطار لدى عبوره شريط السكة الحديد، من أحد المعابر غير الشرعية أسفل كوبرى المطار بوسط مدينة الأقصر، وانتقلت سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لفحصها قبل التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.