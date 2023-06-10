مياه أسيوط تعلن عن ضعف المياه بمدينة منفلوط ١١ ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن ضعف المياه عن مدينة منفلوط وضعف المياه عن الأدوار العليا بالمدينة والقرى التابعة لها، وذلك لتركيب محبسي السحب والطرد داخل المحطة المرشحة وذلك لمدة ١١ ساعة اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٦/١٠ من الساعة السابعة مساء اليوم السبت حتى الساعة السادسة صباح الأحد.

كما تعلن الشركة عن توافر بدائل الآبار الارتوازية ولذا ترجو الشركة من السادة العملاء توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الانقطاع، وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/

والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه.

ويطمئن المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، كل العملاء الكرام أنه سوف يتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياج طوال فترة ضعف المياه.

وأعلنت في وقت سابق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن موعد إجراء المقابلات الشخصية والتقييم للذين انطبقت عليهم الشروط فى وظائف (مهندس ـ كيميائي ـ إخصائي زراعة ـ مراقب أمن) بالمسابقة رقم (4) لسنة 2021 م والذين اجتازوا الاختبار التحريري وقد سبق الإعلان عن أسمائهم بالصفحة الرسمية والموقع الرسمى للشركة.



وأكد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن ذلك يأتى ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، سعياً للارتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.