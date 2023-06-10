رئيس وزراء كندا يصل أوكرانيا في زيارة مفاجئة

زار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، كييف في الوقت الذي صعد فيه الجيش الأوكراني هجومه المضاد لطرد الجيش الروسي من المناطق الشرقية والجنوبية.

وبحسب قناة "cbc" الكندية، وصل ترودو إلى العاصمة الأوكرانية حيث كافحت حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي لتقييم الأضرار وإجراء المزيد من عمليات الإجلاء بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا العملاق.

وبحسب القناة تم التخطيط لرحلة ترودو إلى أوكرانيا في ظل تعتيم إخباري صارم، فقد جاءت بعد أزمة سياسية حادة داخل كندا بشأن التدخل الأجنبي الصيني المزعوم في آخر انتخابات اتحادية اتحادية حيث منعطفًا دراماتيكيًا مع الاستقالة المفاجئة للمقرر الخاص والحاكم العام السابق ديفيد جونستون.

ولدى وصوله كييف، بدأ ترودو زيارته من بوضع إكليل من الزهور على نصب تذكاري يخلد الذين سقطوا في الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل وصول الوفد الكندي، أطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيسي وزراء اليابان وهولندا على عمليات الإنقاذ في الجنوب ونوع المساعدات الإنسانية المطلوبة.

وقال زيلينسكي في خطابه أمس لشعبه إنهم تحدثوا أيضًا عن مزيد من التعاون الدفاعي مع رئيسي وزراء اليابان وهولندا، لكن لم يشر بشكل مباشر إلى الهجوم المضاد الذي قالت العديد من وكالات المخابرات الغربية ووسائل الإعلام إنه مستمر ويجري الاعداد له.