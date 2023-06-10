"الزراعة": اهتمام كبير بموسم عيد الأضحى.. وكيلو اللحمة بـ225 جنيهًا فى المنافذ

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن موسم عيد الأضحى يعتبر واحدًا من المواسم التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الوزارة في أكثر من محور، مثل توفير السلع والمنتجات.

وأضاف "القرش"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الاستعداد لموسم عيد الأضحى يكون من خلال عمليات التفتيش والضبطيات للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية التي تقوم بجهد كبير جدًا في هذا الأمر، وتكثيف تواجد الأطباء البيطريين في المجازر ونقاط الذبح.

وتابع: "في هذه المحاور تم تكثيف الجهود وتعظيم التواجد في هذه الفترة استعدادًا لموسم عيد الأضحى، وبالنسبة لتوفر السلع ومنافذ الوزارة، فإن لدينا أكثر من 243 منفذًا تغطي الجمهورية بالكامل، وهناك مجموعة أخرى من الشوادر التي تم فتحها، وهي مبادرة خير مزارعنا لأهالينا".

“الزراعة”: المواطن سيجد كل ما يحتاجه فى منافذ الوزارة

وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة كي يجد المواطن كل احتياجاته من خلال هذه الشوادر، وكان آخر الشواد التي تم افتتاحها في معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي، حيث تم تنظيم معرض كبير لخير مزارعنا لأهالينا موجود فيها كميات مضاعفة من اللحوم، ويبدأ ضخ اللحوم بـ225 جنيهًا، وكل احتياجات البيوت موجودة داخل هذه المبادرة والمنافذة، كما وجه كل العاملين على المنافذ بضرورة عرض وطرح كميات إضافية ومخزونات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين.