السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء في بيان اليوم، أنه غادر الميناء 4 قطارات بحمولة إجمالية 5202 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبوراضي وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3221 شاحنة.

وأضافت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 164 ألفا و766 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 211408 أطنان.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 31491 طنا شملت 4925 طن يوريا و4354 طن رمل و13758 طن كلينكر و6070 طن مولاس و2384 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66141 طنا تضمنت 949 طن أبلاكاش و6053 طن حديد و6610 أطنان فول صويا و8673 طن خردة و14910 أطنان ذرة و4030 طن كسب فول صويا و3616 طن أرز و21300 طن قمح.

ميناء دمياط سفينة للحاويات والبضائع صوامع كوم أبو راضي قطارات الشاحنات

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