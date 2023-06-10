السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع الرايات الصفراء على شواطئ العجمي بالإسكندرية.. ونسب الإقبال 25%

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

تباينت ألوان الرايات على شواطئ الإسكندرية، اليوم السبت، حيث رفعت شواطئ القطاع الشرقي الرايات الخضراء، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي الرايات الصفراء لتوخي الحذر.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في بيانها اليومي، أنه تم رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، بينما شهدت شواطئ القطاع الغربي رفع الرايات الصفراء والتي تعني الالتزام بالنزول في المناطق المحددة للسباحة الآمنة.

وأوضحت أن الشواطئ تشهد إقبالًَا ملحوظًا منذ صباح اليوم، حيث بلغت نسب الإشغال في شواطئ القطاع الشرقي 25% والغربي بين 15% إلى 20%.

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية شواطئ القطاع الشرقي الرايات الخضراء الرايات الصفراء المناطق المحددة للسباحة الآمنة

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