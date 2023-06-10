خبير: جولة الرئيس السيسى الإفريقية كرست لدبلوماسية القمة تجاه دول القارة

قال الدكتور رمضان قُرني، خبير الشئون الإفريقية، إن أهمية الجولة الإفريقية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي تنبع من اعتبارات مختلفة، حيث كرست لدبلوماسية القمة تجاه دول القارة، متابعًا: "في عام 2019 قبل جائحة كورونا مثلت إفريقيا 30% من زيارات الرئيس السيسي الخارجية، أي أنها تحتل المرتبة الأولى في حركة السياسة الخارجية المصرية".

وأضاف قُرني خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه حينما تتعامل مع القارة الإفريقية على مستوى القمة، فأنت تقدم رسالة مفادها الاحترام والتقدير وتبادل العلاقات على مستوى معين، والجانب الثاني في تصوري يتعلق بدول القمة نفسها.

وتابع: "هذه أول مرة على المستوى الرئاسي يكون هناك جولة رئاسية لدول الجنوب الإفريقي، فقد اعتادت حركة السياسة الخارجية المصرية أن تكون موجودة في دول حوض النيل، وهي الدائرة الشرقية، ولكن مع جولات الرئيس السيسي بدأنا نجد منطقة غرب إفريقيا ومنطقة الوسط الإفريقي والآن نصل إلى منطقة الجنوب الإفريقي".