خبير: التعاون مع أنجولا وزامبيا وموزمبيق يخدم عملية التنمية

قال الدكتور رمضان قُرني، خبير الشئون الإفريقية، إن أنجولا وزامبيا وموزمبيق تعتبر من الدول التي لها أهمية خاصة في منظومة العلاقات المصرية الإفريقية.

وأضاف قُرني، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن زامبيا تستضيف العديد من شركات القطاع الخاص المصري، وهناك مشروعات متبادلة قوية جدًا، بالإضافة إلى أن أنجولا تسمى في الأدبيات السياسية "كويت إفريقيا" لأنها تمتلك ثورة نفطية ضخمة، ويعول عليها في التعاون النفطي ومشروعات الطاقة.

خبير: موزمبيق تعانى من الإرهاب وتحتاج إلى التجربة المصرية

وأشار إلى أن موزمبيق تعاني تجربة صعبة جدًا في مواجهة الإرهاب، وبالتالي فإنها في حاجة إلى التجربة المصرية، وكان هذا الأمر واضحًا في المؤتمر الصحفي بين الرئيس السيسي ونظيره الموزمبيقي.

وتابع: "موزمبيق لديها إقليم يضم ثروات نفطية ضخمة جدًا تعمل فيها شركات فرنسية وأمريكية، وبالتالي فإن التعاون والتشبيك مع هذه الدول الثلاث يخدم عملية التنمية في هذه الدول، ويفتح نافذة مهمة للتواجد المصري مع دول الجنوب، خصوصًا أن مصر كانت من الدول داعمة بقوة لحركات التحرر الوطني في القارة الإفريقية".