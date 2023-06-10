السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مميزات برنامج التصميم الداخلى البيئى "EID" بجامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن مميزات برنامج التصميم الداخلى البيئي EID للالتحاق به خلال العام الدراسي المقبل 2023/ 2024 وجاءت كالتالي:

- تمكين الطالب من مهارات التصميم التكاملى للتصميم الداخلى البيئي بجميع عناصره والبيئة الخارجية والداخلية بما يتوافق مع الاستدامة البيئية. 

  • ابتكار تصميمات مختلفة تتنوع حسب الوظيفة وظروف المكان وتنفيذ المشروعات الخاصة بالتصميم الداخلى.
  • ابتكار حلول خاصة بالبيئة المبنية الداخلية وفقا للاتجاهات العالمية الحديثة.
  • دمج وترابط التقنيات التقليدية مع حلول البرمجيات الحديثة في التصميم والتنفيذ من خلال الأجهزة الرقمية.
  • وضع المواصفات والرسومات التنفيذية وتنفيذ والإشراف على تنفيذ كافة التصميمات الداخلية المختلفة بأسلوب علمي متطور.
  • مواكبة التطورات الجديدة في إعادة استخدام تصميم المباني القائم.

وكانت قد أعلن مكتب القبول والتسجيل والقيد بجامعة حلوان الأهلية برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن عدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية وفقا للنسبة التي حددتها أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لكليات جامعة حلوان الأهلية للطلاب الراغبين في التحويل على العام الجامعي 2023/ 2024.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان الأهلية أن كلية الهندسة بالجامعة يوجد بها 21 مقعدا لتخصصي: هندسة العمارة والتصميم البيئي، وهندسة الأنظمة الذكية، أما كلية الفنون والفنون التطبيقية الأهلية فيوجد بها 21 مقعدا لتخصصي: التصميم الداخلي البيئي، والرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وفي كلية التجارة وإدارة الأعمال الأهلية يوجد 43 مقعدا لتخصص معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

وذكر مكتب القبول والتسجيل أنه لن يلتفت للطلبات التي ترد خارج هذه الكليات والتخصصات؛ ويتحمل الطالب مسئوليته في ذلك، ويكون القبول بأسبقية التسجيل على موقع الجامعة طالما الطالب مستوفيا البيانات والأوراق المطلوبة والشروط الداخلية للكلية والتخصص؛ علما بأن رابط تسجيل طلب التحويل للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية هو: app2.helwan.edu.eg/hnu.

الاستدامة البيئية التصميم الداخلى التصميمات الداخلي التطورات الجديدة التصميمات البرمجيات التقنيات التقليدية

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