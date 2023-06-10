السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ الاقتصاد الزراعى: الجودة كلمة السر فى غزو مصر للأسواق العالمية

غزو مصر للأسواق العالمية
غزو مصر للأسواق العالمية

قال أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الصادرات الزراعية المصرية في زيادة متصلة، منذ 3 أعوام، منوها بأن القطاع المصري الزراعي تميز خلال الفترة السابقة بالمرونة، بالرغم من الأزمات العالمية التي يشهدها العالم، مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أشرف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصادرات الزراعية في مصر تعد قصة نجاح متكاملة، بالتعاون مع كل الهيئات ووزارة الزراعة عدة جهات معينة، مؤكدا الجودة هي كلمة السر في غزو مصر للأسواق العالمية.

أستاذ الاقتصاد الزراعى يوضح حجم صادرات مصر الزراعية

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أنه تم افتتاح أكثر من 150 سوقًا خارجية، بالإضافة إلى أسواق جديدة داخل دول مختلفة، مشيدًا بدور الحجر الزراعي الحيوي، وتطويره بشكل مختلف، وتمكينه بالكامل، ومنع دخول أي إصابات حشرية للمحاصيل الزراعية في الواردات، كما يمنع خروجها في الصادرات.

وأكد أنه لم يتم رصد أي مشكلة أو رفض أي شحنة زراعية في الأسواق الخارجية، وهذا دليل على مدى تطابق المواصفات المصرية مع المعايير العالمية.

استاذ الاقتصاد استاذ الاقتصاد الزراعي الأزمات العالمية الاقتصاد الزراعي الحرب الروسية الأوكراني ازمة كورونا المواصفات حجم صادرات مصر

الأكثر قراءة

وزير التموين: تسلمنا 3.4 مليون طن قمح.. والتوريد مستمر حتى نهاية أغسطس

بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية في مطروح.. غدًا

بالأسماء.. 8 مصابين في مشاجرة بمدينة الحمام بمطروح

"السكة الحديد" تعلن تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الأضحى

تحرير 502 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

مصرع طفل غرقًا بمركز أخميم فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48