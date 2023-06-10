أستاذ الاقتصاد الزراعى: الجودة كلمة السر فى غزو مصر للأسواق العالمية

قال أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الصادرات الزراعية المصرية في زيادة متصلة، منذ 3 أعوام، منوها بأن القطاع المصري الزراعي تميز خلال الفترة السابقة بالمرونة، بالرغم من الأزمات العالمية التي يشهدها العالم، مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أشرف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصادرات الزراعية في مصر تعد قصة نجاح متكاملة، بالتعاون مع كل الهيئات ووزارة الزراعة عدة جهات معينة، مؤكدا الجودة هي كلمة السر في غزو مصر للأسواق العالمية.

أستاذ الاقتصاد الزراعى يوضح حجم صادرات مصر الزراعية

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أنه تم افتتاح أكثر من 150 سوقًا خارجية، بالإضافة إلى أسواق جديدة داخل دول مختلفة، مشيدًا بدور الحجر الزراعي الحيوي، وتطويره بشكل مختلف، وتمكينه بالكامل، ومنع دخول أي إصابات حشرية للمحاصيل الزراعية في الواردات، كما يمنع خروجها في الصادرات.

وأكد أنه لم يتم رصد أي مشكلة أو رفض أي شحنة زراعية في الأسواق الخارجية، وهذا دليل على مدى تطابق المواصفات المصرية مع المعايير العالمية.