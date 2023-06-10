السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|السيسى يجرى زيارة تفقدية بالكلية الحربية.. واجتماع فنى لمباراة الأهلى والوداد

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار التي شملت أحداثًا سياسية واجتماعية ورياضية وعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الرئيس السيسى يجرى زيارة تفقدية بالكلية الحربية فجر اليوم

جريدة الدستور

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجري فجر اليوم السبت، زيارة تفقدية للكلية الحربية.. للمزيد اضغط هنا.

دوري أبطال إفريقيا| عقد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والوداد

مران الأهلي

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، لوضع الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. للمزيد اضغط هنا.

"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة وطقس مستقر حتى الإثنين المقبل

درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، مشيرة إلى أن الطقس مستقر اليوم بشكل كبير على أغلب محافظات الجمهورية.. للمزيد اضغط هنا.

شئون الحرمين ترفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة للحفاظ على نظافتها

المسجد الحرام

رفعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.. للمزيد اضغط هنا.

4.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات "شوجر دادى" خلال 25 يوم عرض

شوجر دادي

واصل فيلم "شوجر دادي" بطولة الفنانة ليلى علوي تصدر الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري للأسبوع الرابع على التوالي وحتى صباح اليوم منذ إطلاقه.. للمزيد اضغط هنا.

وزير التموين: تنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين

جانب من المؤتمر

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، قيام الوزارة بتنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين.. للمزيد اضغط هنا.

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