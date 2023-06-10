دوري أبطال إفريقيا| عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، لوضع الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يحضر الاجتماع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري والطاقم الإداري للنادي، ومندوبي نادي الوداد، في حضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومراقب المباراة وحكم اللقاء.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة من حيث مواعيد الوصول إلى ملعب المباراة والزي الخاص بكل فريق.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة واحرز أهداف الفريق محمود كهربا وبيرسي تاو بينما هدف بطل المغرب سيف الدين بوهرة.

الأهلي يخوض مرانه الأخير على مركب محمد الخامس



في المقابل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في اللقاء الذي يجمع الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من المقرر أن يبدأ المران في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بالتواجد خلال الربع الساعة الأولى من المران وفقا للوائح الخاصة بالاتحاد الإفريقي «كاف».

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة في فندق الإقامة قبل المغادرة لخوض المران الأخير؛ استعدادا للمباراة المرتقبة.

وكان مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم على ملعب العربي الزاولي شهد حضور عدد من جماهير الأهلي ممن تواجدوا في مدينة الدار البيضاء لحضور مباراة الوداد المغربي، التي تقام مساء غداً الأحد على مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرصت جماهير الأهلي على الهتاف للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدين ثقتهم الكبيرة في تقديم أداء مميز خلال اللقاء.

وكان كولر قد عقد محاضرة للاعبين في فندق الإقامة، قبل التوجه لخوض مرانه الأول للفريق في المغرب، استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الأحد على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.