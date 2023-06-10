وزير التموين: تنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قيام الوزارة بتنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، اليوم، على هامش وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة باستثمارات 1.5 مليار جنيه.

وقال وزير التموين إن الوزارة قامت بالتعاقد على توريد لحوم حية من جيبوتي، ووصلت أول شحنة منذ أيام، بالإضافة إلى استئناف توريد اللحوم من السودان بمعدل 150 رأسا يوميا؛ يتم نقلها بالصنادل في النيل إلى أسوان.

وأوضح أنه تم التعاقد على لحوم مجمدة من البرازيل والهند لزيادة المطروح في الأسواق خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتنفيذ صكوك الأضاحي.

ودشن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ ح عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم السبت، أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه، وسيخدم محافظات إقليم قناة السويس، لافتا إلى المستودعات الاستراتيجية هي إحدى دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.

كما تتميز تلك المستودعات بأن إنشاءها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة.