"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة وطقس مستقر حتى الإثنين المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، مشيرة إلى أن الطقس مستقر اليوم بشكل كبير على أغلب محافظات الجمهورية.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة المصرية الأولى، إن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة، نتيجة تأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وتابعت: "سنشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب المحافظات بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، لتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام".

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى من 33 إلى 34 درجة مئوية، أيضًا المناطق الجنوبية مثل جنوب الصعيد تسجل العظمى 42 درجة.

وأشارت إلى أن الطقس خلال فترات النهار سيكون مائلًا للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، مع زيادة سطوع أشعة الشمس.

وتابعت: "الأجواء ستكون معتدلة تمامًا خلال فترات الليل، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى 23 درجة خلال فترات الليل" مشيرة إلى أن الأجواء ستكون ربيعية، مع استقرار الأحوال الجوية حتى يوم الإثنين المقبل.