السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أفراح فريق إف سى زد بالصعود لدورى الأضواء والشهرة (صور)

احتفال لاعبي إف سي
احتفال لاعبي إف سي زد بالصعود للدوري الممتاز

تحول ملعب الكرة وغرفة الملابس باستاد القاهرة إلى مسرح لاحتفالات فريق "إف سي زد" بالصعود للدوري الممتاز قبل انتهاء منافسات المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني بأسبوع بعد فوزه على وادي بثلاثة أهداف مقابل هدف ووصوله للنقطة 62 متقدما على السكة الحديد واي دجلة بفارق 8 نقاط.

وقام اللاعبون بحمل مدربهم مجدي عبد العاطي على الأعناق وقامت الجماهير التي تواجدت في المدرجات بإشعال الشماريخ ورقص الجميع على أنغام المزمار البلدي.

من جانبه، أكد مجدى عبد العاطي، المدير الفني لفريق إف سي زد، والذي سبق له قيادة أسوان وفاركو للصعود للدوري الممتاز أن الصعود جاء تتويجا لجهود مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبي.

وأكد "عبدالعاطي" أن نجاح الفريق في حسم الصعود قبل أسبوع من نهاية منافسات المجموعة يؤكد أنه تحقق عن جدارة واستحقاق مشيرا إلى أن زد قدم موسماً ناجحاً بكل المقاييس بدليل أنه نال الهزيمة الوحيدة في مشواره أمام القناة في الجولة الرابعة وبعدها لم يخسر طوال 25 مباراة متتالية.

مجدي عبد العاطى 

الجهاز الفنى لفريق إف سي زد صاحب إنجاز الصعود يتكون من وليد صلاح الدين مديرا للكرة ومجدى عبدالعاطي مديرا فنيا ومحمد ثابت صاروخ مدربا عاما ومصطفي إبراهيم مدربا وعبدالله رجب مدربا وعصام محمود مدرب لحراس المرمى وكريم حلمى محلل أداء ومشهور جودت  مديرا إداريا وسيد محمد مدير شئون اللاعبين وحسام المصرى إداريا وعمرو علي طبيب الفريق وماركو جوزيف إخصائى إصابات ملاعب.

ويضم إف سي زد عددا من اللاعبين الذين سبق لهم اللعب في الدوري الممتاز وهم الحارس إسلام طارق ومحمد سمير وفتحي مبروك وحجاج عويس ووليد عادل ونادر رمضان ومصطفى سلطان وأحمد راشد ومحمود صلاح وأحمد الصعيدي ومحمد طلعت.

دوري القسم الثاني مجدي عبد العاطي مصطفى سلطان محمد سمير نادر رمضان

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