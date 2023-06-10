أعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أدى أعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد من دفعتي 2017، 2018 اليوم السبت اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة وشهد لفيف من قيادات الوزارة والهيئة مراسم حلف اليمين الذي انعقد بالقاعة الكُبرى بديوان عام الوزارة.

وقد رحب وزير العدل برئيس هيئة قضايا الدولة وهنأ أعضاءها الجُدد على صدور قراري فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية على تعيينهم.

من جانبه، تقدم المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على صدور هذه القرارات التي تدعم الهيئة، وهنأ الأعضاء الجدد على التحاقهم بالهيئة القضائية العريقة.

وتم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة والهيئة.