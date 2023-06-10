مبردات هواء وأثاث فخم.. الوادي الجديد "مستعدة" لامتحانات الثانوية العامة

استعدت محافظة الوادي الجديد لامتحانات الثانوية العامة، والتي يؤديها ١٩٩٨ طالبا وطالبة، منهم ١١٩٣ علمي علوم و ١٠٨ علمي رياضة، و٦٩٧ بالقسم الأدبي، أمام ١٠ لجان منها ٤ لجان بالخارجة و٣ في الداخلة ولجنة في كل من بلاط والفرافرة وباريس.

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، توفير جميع وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان أثناء فترة الامتحانات ومراعاة التهوية الجيده والإضاءة الكافية وتوفير مياه الشرب النقية ونظافة الحمامات والمرافق والخدمات العامة، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

ولفت إلى تكليف مديرية الصحة وهيئة الاسعاف بتواجد لجان طبية بكل لجنة لمتابعة الحالات المرضية وسيارة إسعاف بكل مربع تعليمي تحسبا لأي طارئ قد يحدث، مشيرا إلى أنه تقرر تكليف رؤساء المدن والأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين في محيط أي لجنة لتوفير جو هادئ للطلاب أثناء الحل ومنع إزعاجهم، كما تم توجيه مديرية الأمن بتوفير نقاط لخدمة شرطية بجوار اللجان واستراحات المراقبين والملاحظين وتأمين مسارات وخطوط سير سيارات نقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان، وتوفير مولد كهربائي بكل مواقع اللجان لمواجهة أي طوارئ أو أعطال كهربائية قد تحدث مشيرا الى أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس.

وأضاف عبدالعزيز أنه تم تزويد جميع اللجان بمبردات للهواء للتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة وتزويد كل لجنة بمبرد للمياه كما تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية وربطها بالإدارات التعليمية عبر برنامج سكايب لمتابعة سير الامتحانات أون لاين للقضاء علي مشكلة بعد المسافات فيما بين المدن والقرى، مشيرا إلى أنه تم تجهير ١٢ استراحة للمراقبين والملاحظين وتزويدها بأفخم الأثاث والأجهزة الكهربائية (ثلاجات، مبردات، مراوح) لاستقبال ضيوف المحافظة وروعي فى تحديد موقعها قربها من مقار اللجان.