قافلة طبية فى طب الأسنان بمركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين

نظم مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية علاجية متخصصة في مجال طب الأسنان للمسنين، وذلك بمقر المركز، وفي إطار دور الجامعة الخدمي والتنموي والحرص على دعم المنظومة الصحية لجميع منتسبي الجامعة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة ضمت نخبة متميزة من أطباء كلية طب الفم والأسنان، وأجرت الكشف الطبي على 28 حالة، وحولت 15 حالة لكلية طب الأسنان، وقدمت الخدمات العلاجية في مجال علاج اللثة وحشو الأسنان وتنظيف الجير، كما قدمت خدمات توعوية لطرق العناية السليمة بصحة الفم والأسنان وكيفية الوقاية من الأمراض المختلفة التي قد تصيب الفم وعلاجها في مراحلها المبكرة.

وأكد حرص إدارة الجامعة على الاهتمام بجميع منسوبيها باستمرار وبمختلف السُبل، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية اللائقة بهم، وتخفيف الأعباء الحياتية عن كاهلهم، وتحسينها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن دور الجامعة يتسع ليشمل خدمة المجتمع المحلي والبيئة المحيطة.

من جهته، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن إدارة الجامعة تحرص على الاهتمام بجميع منسوبيها باستمرار، وتقدم الرعاية الطبية اللائقة بهم من خلال الاستعانة بالكفاءات والكوادر البشرية بالجامعة في مختلف التخصصات والمجالات، وتوفر لهم الرعاية الصحية والخدمية والتوعوية، موضحًا أن القافلة قامت بالكشف على المسنين وقدمت العلاج لهم بالمجان، وحولت بعض الحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية لكلية طب الأسنان.