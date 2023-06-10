انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الإثنين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بعد غدا الأثنين، على مستوى الجمهورية.

ويؤدي الطلاب أول اختبارات العام الدراسي الحالي، بإداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية والوطنية، ضمن المواد خارج المجموع، بنظام الاختيار من متعدد فقط ولا تحتوي على أسئلة مقالية، كباقي المواد الأساسية.

ويبلغ عدد الطلاب هذا العام 783025 طالبا وطالبة منهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة لـ34 طالبا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل إلى 80 طالبا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسي 2022/ 2023، كالتالي :

- الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.