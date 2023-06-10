السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإسكان" تستعرض جهود الدولة لتحقيق أهداف مبادرة المدن المرنة المستدامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، في جلسة على هامش انعقاد الدورة الثانية للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نيروبي، لمتابعة تنفيذ المبادرة العالمية للمدن المرنة المستدامة، والتي تم إطلاقها بمؤتمر المناخ "COP27"، الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ العام الماضي، وذلك بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-habitat"، ومنظمة المدن "ICLEI"، ومسئولي دولة الإمارات المستضيفة لمؤتمر المناخ "COP28"، وعدد من مسئولي الجهات المعنية بالمناخ.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، جهود الدولة المصرية ووزارة الإسكان في تحقيق أهداف المبادرة العالمية للمدن المرنة المستدامة على المستوى القومي، مشيراً إلى المشروعات الجارية لتحقيق استدامة المدن، بالإضافة إلى المبادرات الإقليمية التي تسعى الوزارة لإتمامها مع عدد من الدول الأفريقية.

وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: "على المستوى القومي، فقد تم إنشاء وحدة خاصة مسؤولة عن المناخ والعمران، من ضمن أهدافها، رسم خارطة الطريق لتنفيذ عدد من المشروعات والأبحاث الخاصة بأبعاد المدن المستدامة، ومن المستهدف عرض نتائج ومجهودات الدولة المصرية في المنتدي الحضري العالمي "WUF12"، الذى تستضيفه مصر فى العام المقبل".

COP28 WUF12 COP27 الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الامم المتحدة للمستوطنات الدولة المصرية المبادرة العالمية المدن المستدامة المنتدى الحضري العالمى المناخ COP28 برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

الأكثر قراءة

وزير التنمية المحلية: حل 110 آلاف شكوى ضمن مبادرة "صوتك مسموع" بنسبة بلغت 97.5%

"الصحة العالمية": مصر من أوائل الدول التى سيُعلن خلوها من فيروس "سى"

الطعام والأجهزة المنزلية الأكثر ارتفاعا.. ارتفاع معدل التضخم الشهري لـ2.7%

"الإحصاء" يرصد تغير مستويات الأسعار محليا خلال عام

في اجتماع "الأواتو".. جبران يدعو للتكاتف ضد محاولات هدم تقاليدنا وقيمنا

"الصحة": "متحدون ضد التدخين" تصل لـ60 مليون شخص في مصر والأردن والعراق وفلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48