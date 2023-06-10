مصرع طفل غرقًا بمركز أخميم فى سوهاج

​​​لقي طفل مصرعه غرقًا بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بغرق طفل بنهر النيل بشارع الأمير حسن بندر أخميم، وبالانتقال إلى موقع الحادث تم انتشال الجثة.

وبالفحص، تبيَّن غرق الطفل (صفوت س. ف. ج.)، ويبلغ من العمر 5 سنوات، ويقيم بذات الناحية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال والده، أفاد المدعو (سلامة ف. ج. م.)، ويبلغ من العمر 33 عامًا، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة نهر النيل أمام المنزل انزلقت قدماه وسقط به، مما نتج عنه غرقه ووفاته، نافيًا أي شبهة جنائية للحادث، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق".

ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.