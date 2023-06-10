غرق طفل بمصرف أمام منزله بالمراغة في سوهاج

لقي طفل رضيع مصرعه غرقًا بمصرف أمام منزله بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي بالمراغة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

وتلقي اللواء مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بغرق طفل رضيع داخل مصرف مار أمام منزله عقب لهوه على حافته، وتم انتشال الجثة، ونقلها للمستشفى، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.