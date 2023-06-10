النائب محمد عبدالعزيز: الشعب المصرى قدرته أكبر المستحيل

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، إن الـ6 ساعات في اجتماع ما قبل بيان 3 يوليو و الحاسمة لمصير الشعب المصري، مرت عليا وكأنها 6 أيام، ثم سجلنا البيان، وكان هناك حالة من الترقب.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن احتفالاتنا كمواطنين مصريين بإذاعة البيان، كان لحظة ما شاهدناه مع الجمهور في وسائل الإعلام، حيث تم تسجيل البيان ومن ثم تم إذاعته بعدها بساعة، وفي هذه اللحظة انهمرت الدموع بالفرحة، الحمد لله إن إرادة المصريين أخيرًا انتصرت على هذه الجماعة الإرهابية التي كانت تقول بأنها ستحكم 500 سنة.

وتابع: "المشاعر التي استرجعها هي مشاعر فخر بأنني كنت شريك في هذا اليوم، مشاعر سعادة بأن إرادة المصريين لا أحد يستطيع أن يكسرها، وقدرة الشعب المصري إذا ما اتحد مع قواته المسلحة تصنع المعجزات؛ لأن أي تحليل منطقي كان يقول بأنه كان من المستحيل التغلب على هذا التنظيم الإرهابي، لكن هناك معادلة ينساها الناس على مدار التاريخ، وهي أن الشعب المصري قدرته أكبر من أي مستحيل، وتستطيع أن ترى ذلك بداية من بناء الأهرامات وحتى انتصار الشعب المصري في ثورة 30 يونيه، لا أحد يستطيع أن يقهر المصريين".

وأكمل: "كانت سعادتي كبيرة جدًا لدرجة أن قائد القوات الجوية في هذا الوقت وكان الفريق يونس المصري عرض علينا نركب طائرة ونرى احتفالات الجاهير وهي تحتفل، لكننا فضلنا النزول والاحتفال مع الناس، ونزلنا بالفعل بعد هذا الاجتماع أمام قصر الاتحادية، واستمرينا في الاحتفالات مع المواطنين حتى الساعة الخامسة فجرًا".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.