فى ذكرى 9 سنوات لتولى الرئيس السيسى.. كيف استخدمت الطاقة المتجددة للحد من تغيرات المناخ؟

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى 2014، أولى اهتمامًا كبيرًا بملف تغير المناخ، ونجحت الدولة في توفير الطاقة المتجددة للحد من تغيرات المناخ.

وعلى مدار الـ9 سنوات الماضية، قطعت مصر شوطًا كبيرًا في مسار التنمية والتعمير عبر مشاريع تنموية كبرى ساهمت في أحدثت تغيرات جذرية طالت بنيتها التحتية، وساهمت في عقد اتفاقيات عالمية لتطوير هذه الطاقة.

وبحلول الذكرى التاسعة لتنصيب الرئيس السيسي رئيسًا للبلاد وتأديته اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى في 8 يونيو 2014، ترصد "الدستور" إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من أهم الإنجازات الوطنية لرسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار تغير المناخ، والتي تتماشى مع أهداف تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر في ملف المناخ عالميا.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا.

كوب 27

وفي عهد الرئيس السيسي، تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مجالي التخفيف والتكيف والتي تعد قصص نجاح تسعى مصر لعرضها على العالم خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، ومن مشروعات التخفيف إقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة.

كما تم خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة (25%)، والبدء في تنفيذ مشروع يهدف إلى "الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ في منطقة القاهرة الكبرى" بتكلفة 200 مليون دولار، وجمع وكبس مليوني طن من المخلفات الزراعية بنسبة 99% خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة.

وتم تركيب 256 نموذجا مطورا لإنتاج الفحم النباتي، وعدد 116 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط، وربط 88 منشأة صناعية بعدد 438 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، بالإضافة إلى فحص العادم لعدد 450 ألف مركبة على الطريق، وتنفيذ برنامج دوري لفحص عادم أتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراجا، وإنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم.

كما تم إنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الأنفاق، أما المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تتضمن تنفيذ 44 مشروعا فرعيا لعدد 38 منشآة صناعية بتكلفة استثمارية 393.7 مليون يوروو يمول البرنامج منها 213.4 مليون يورو.