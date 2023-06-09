الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية" تُكرم 11 فائزًا بالنسخة الخامسة من مهرجان "الطفل المبدع"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

حضر المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الجمعة، فعاليات تكريم 11 طالبًا من الموهوبين بالغربية، والفائزين بالمراكز من الأول حتى الرابع في النسخة الخامسة من مهرجان "الطفل المبدع" لعام 2022.

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شارك في حفل التكريم كل من المستشار حسين مهدي، رئيس المهرجان، ودعاء نصر، نائب رئيس المهرجان، والفنان مجدى إدريس، الموسيقار أحمد حجازي، رئيس لجنه الغناء والعزف، الدكتورة هانم احمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، مؤسسه مصر الحياة، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، ومنى إبراهيم، مدير إدارة الموهوبين بالمديرية، ومحمد وجدي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، ومسئولي الموهوبين والتعلم الذكي بالإدارات المشاركة.

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وفازت الطالبة سارة على حمادة احمد خضر، إدارة كفر الزيات، مدرسة أسديمة ث المشتركة، في موهبة الإنشاد الديني، بالمركز الرابع الجمهوري، كما فازت الطالبة آلاء محمد عبد العزيز الشيخ، إدارة قطور،  مدرسة قطور الثانوية، في موهبة إلقاء الشعر، بالمركز الرابع الجمهوري، وفاز الطالب هادی محمد احمد فرغل، إدارة سمنود، مدرسة سمنود الرسمية لغات، في تصنيع الروبوت، بشهادة مشتركة، وفاز كلا من الطالبين کمال رامي بركات، بمدرسة نشيل التجريبية لغات، والطالبة مريم السيد صلاح الدين محفوظ، بمدرسة محلة روح البلد، بالمركزين الأول والأول مكرر، في موهبة الحساب الذهني.

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وفي موهبة الرسم فاز طلاب مدرسة السلام الخاصة، إدارة شرق طنطا، الطالبة سارة احمد الغمرى النجار، بشهادة مشتركة، والطالب شادي ممتاز عاصم طاهر، بالمركز الأول الجمهوري، والطالبة أروی احمد فوزی محمدی، بالمركز الأول المكرر، والطالبة جيسي مينا مدحت وليم، بالمركز الأول، أما الطالبة ماريا باسم حبيب، والطالبة جيسي مينا مدحت وليم، فقد فازتا بالمركز الثالث والثالث المكرر على المستوى الجمهوري في موهبة عزف البيانو.

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تعليم الغربية يكريم 11 من الفائزين في مهرجان الطفل المبدع الخامس التربية والتعليم والتعليم الفني إدارة الموهوبين الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الرسمية لغات المراكز المتقدمة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية تصنيع الروبوت رئيس المهرجان

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