الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شقيقتين في حادث سقوط مصعد مجمع المطاعم ببورسعيد

إصابة شقيقتين
إصابة شقيقتين

شهد مجمع المطاعم بمحافظة بورسعيد، الكائن بشارع طرح البحر، نطاق حي المناخ حادث سقوط مصعد، تسبب في تعرض شقيقتين للإصابة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد بلاغًا من المواطنين، يفيد بسقوط مصعد مجمع مطاعم بورسعيد وتعرض شقيقتين للإصابة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف، وذلك لنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابتين شقيقتين وهما: مني هشام محمد وتبلغ من العمر 21 عاما، ومنه هشام محمد وتبلغ من العمر 25 عاما، وذلك بادعاء سقوط من مرتفع عند مجمع المطاعم، ومصابتين باشتباه كسر في الساق والحوض.

وكشف شهود عيان أن الحادث جاء نتيجة سقوط المصعد بهما، وأضاف أن الأسانسير متهالك بشكل كبير، ولا يخضع لأي أعمال صيانة منذ فترة طويلة، وأن الشقيقتين كانتا بداخله.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط المصعد بشقيقتين، وتم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى جهات التحقيق فى المحضر.

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