نهاية من ينحازون ضد أوطانهم.. الباز يكشف تفاصيل وفاة الكاتب محمد الجوادي

نعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذي توفي بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن جورج إسحاق من رموز المعارضة قبل 25 يناير وأسس حركة كفاية واشترك في 25 يناير و30 يونيو، وكان له موقف معارض، ولكن اختار أن يكون معارض من داخل مصر.

وتحدث خلال تقديم برنامجه عن وفاة محمد الجوادي، مضيفًا أن محمد الجوادي واحد من باحثي الأرشيف المهمين في تاريخ مصر، ولكنه اختار أن يكون بصف جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح أن الجوادي ليس له إسهام فكري في سنواته الأخيرة كان منحازًا لجماعة الإخوان عكس قناعاته، وخرج ليوجه سهامه وطعناته ضد البلد، وفي النهاية مات اليوم خارج بلده.

وأردف: "جورج إسحاق مات داخل مصر والجوادي خارج مصر، وكل واحد فينا يختار طريقه ومصيره".

وأردف: "عندما تلتزم ببلدك النهاية عظيمة، وتنحاز لعصابة تهاجم البلد بتموت خارج أرضها، وما كنت أتمنى أن تكون هذه الصورة النهائية للجوادي، ولكنها نهاية من ينحازون ضد أوطانهم".