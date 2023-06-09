نصائح هاني الناظر لأصحاب الأمراض الصدرية في ظل التقلبات الجوية

وجه الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، نصائح لكبار السن ومصابي الأمراض الصدرية، وسط التقلبات الجوية، وعدم استقرار الطقس.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه ينبغي علينا متابعة النشرات التي تقدمها هيئة الأرصاد يوميا، وأن نتعامل مع الطقس يوم بيوم.

وأضاف أنه في حالة أعلنت هيئة الأرصاد وجود رياح محملة بالأتربة علينا أولا الجلوس بالمنزل، وفي حالة اضطرار النزول علينا ارتداء الكمامات الطبية، موضحًا أن الكمامة عبارة عن "فلتر" يحمينا من الأتربة.

ولفت إلى أنه في حالة ارتفاع درجات الحرارة، يجب عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في أوقات الظهيرة، وفي حالة اضطرار النزول للشارع يجب استخدام "كاب أو شمسية"، مع ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، وشرب كميات مياه كبيرة.

وحول الأطعمة المناسبة في ظل التقلبات الجوية، قال: "تناول السلطة الخضراء بكميات كبيرة، والنوم بانتظام والبعد عن الأكلات الدسمة المليئة بالدهون، مع تناول أكل مسلوق".