الأهلى مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحى

رفضت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، الطعن الذي تقدم به النادي الأهلي على قرار تغريم النادي 300 ألف جنيه لصالح نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد إعارة رمضان صبحي لاعبه السابق للمارد الأحمر.

المحكمة ألزمت النادي الأهلي بضرورة دفع ما يزيد عن 300 ألف جنيه إسترليني في غضون 45 يومًا، وفي حال عدم الاستجابة سيتم حرمانه من القيد لمدة 3 فترات حتى سداد الغرامة.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد أيدت قرار القاضي المتخصص بأوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأحقية هيدرسفيلد بالحصول على مبلغ قدره 150 ألف جنيه إسترليني مكافأة فوز الأهلي بالدوري المصري موسم 2019-2020 بالإضافة إلى فائدة 5% من تاريخ 19 أكتوبر 2020 حتى تاريخ الدفع الفعلي، بالإضافة إلى مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني مكافأة فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020.