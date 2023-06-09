غواص: التدخلات البشرية هي التي غيرت سلوك القرش ودفعه لالتهام السائح

علق هشام مصطفى، غواص، على واقعة قرش الغردقة والسائح الأجنبي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إنه الحادث طبيعي، ولكن هذا الحادث نتيجة تغيير سلوكيات الأحياء المائية.

وأضاف أن تغير سلوكيات الأحياء المائية يجعل الكائنات المائية هي من تبحث عن الأكل، متابعًا: "القرش يأكل سمك، بس لما نرمي له فراخ وقمامة بيعتاد على تلك الأشياء، وثاني سبب هو الصيد الجائر فالبتالي لا يجد القرش أكله فيقترب من الشاطئ ليبحث عن طعامه".

وأشار إلى أن سلوك السفن المارة في البحار، عادة ما تلقي المواشي النافقة، فيعمل على تغيير في سلوكه، موضحًا أن القرش عندما يقترب من الميلاد يذهب للمياه الضحلة ويبعد عن المياه العميقة حتى لا تموت الأجنة.