الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستشفى كمال عدوان: 200 طفل يعانون سوء التغذية وخطر المجاعة يلوح بالأفق

أطفال غزة وشبح المجاعة
أطفال غزة وشبح المجاعة

قال الدكتور حسام أبوصفية مدير مستشفى كمال عدوان، اليوم الجمعة، سجلنا أعراض سوء التغذية لدى أكثر من 200 طفل في  قطاع غزة.

وأكد مدير مستشفى كمال عدوان، أن هناك كارثة إنسانية تواجه شمال قطاع غزة وشبح المجاعة يلوح في الأفق.

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استشهاد 3 فلسطينيات وطفل فى قصف للاحتلال على مدينة غزة

ووجه الدكتور حسام أبوصفية، نداء استغاثة لكافة المؤسسات الدولية بأن تأخذ خطر المجاعة على محمل الجد، موضحا أن شمال قطاع غزة لا تتوفر فيه مواد غذائية غير الطحين.

اليوم 252 للحرب.. الاحتلال الإسرائيلي يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ252 من عدوانه الوحشي على قطاع غزة، وارتكاب المجازر المروعة بحق أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

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واشنطن: نتنياهو أكد لبلينكن دعمه لمقترح وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت منازل المواطنين وتجمعاتهم وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال ركز غاراته العشوائية على مدينة غزة، إلى جانب مدينتي خان يونس ورفح.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 الساعات الماضية، استشهد خلالها 30 فلسطينيًا، وأصيب 105 آخرين بجروح، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37.232 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، 85.037 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

في غضون ذلك، قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "إن الوضع الإنساني في غزة سيئ للغاية، ووقف إطلاق النار ضروري"، مؤكدة أن نحو 95% من سكان غزة لم يحصلوا على المياه النظيفة منذ أشهر، مشددة على ضرورة فتح المزيد من المعابر ولنظام أكثر فعالية لنقل المساعدات.

مستشفى كمال عدوان سوء التغذية كارثة انسانية قطاع غزة خطر المجاعة

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