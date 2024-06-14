الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 مصابين فى حادث تصادم بقنا

حادث
حادث

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل بعد مدخل مدينة قنا الجديدة بدائرة البندر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل بعد مدخل مدينة قنا الجديدة، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم شقيقتان صغيرتان.

وبعد الفحص تبين إصابة أحمد عبدالصابر أيمن، يبلغ من العمر 21 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأيمن عامر حسين، يبلغ من العمر 22 عامًا، وزينب.أ.غ، تبلغ من العمر 43 عامًا، ومودة.ع.أ، تبلغ من العمر 11 عامًا، وشقيقتها نيرة.ع.أ، تبلغ من العمر 7 أعوام.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

حادث حوادث قنا قنا سيارة مستشفي قنا

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