الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسري عزام يوضح ثواب الصلاة في مسجد قباء بالمدينة المنورة (فيديو)

السيخ يسرى عزام
السيخ يسرى عزام

قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إن صلاة ركعتين في مسجد قباء بالمدينة المنورة، له ثواب العمرة.

وأضاف “عزام”، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مسجد قباء كل يوم سبت ويصلي فيه ركعتين، وكان يذهب راكبًا وماشيًا، ويذهب أيضًا إلى شهداء أحد، لافتًا إلى أنه من الأفضل أن نزور مسجد قباء في يوم السبت لأن هذا كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

مسجد قباء ثواب الصلاة في مسجد قباء قناة الناس نبي الرحمة ثواب العمرة

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