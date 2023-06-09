قناة الناس| يسري عزام يوضح ثواب الصلاة في مسجد قباء بالمدينة المنورة (فيديو)

قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إن صلاة ركعتين في مسجد قباء بالمدينة المنورة، له ثواب العمرة.

وأضاف “عزام”، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مسجد قباء كل يوم سبت ويصلي فيه ركعتين، وكان يذهب راكبًا وماشيًا، ويذهب أيضًا إلى شهداء أحد، لافتًا إلى أنه من الأفضل أن نزور مسجد قباء في يوم السبت لأن هذا كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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