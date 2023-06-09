الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على مليون جنيه ومجوهرات داخل منزل متسولة عقب وفاتها بقنا

العثور على مليون
العثور على مليون جنيه داخل منزل متسولة

عثر العشرات من أهالي مركز الوقف في شمالي محافظة قنا، اليوم الجمعة، على مليون جنيه فكة داخل منزل متسولة عقب وفاتها بـ10 أيام، إلى جانب كمية من الذهب والمجوهرات، وذلك داخل "عشة" كانت تقيم بها.

خيرية على عبدالجليل، عاشت حياتها متسولة معدمة بائسة، لكنها غادرتها تاركة ثروة لعائلتها لا تخطر على بال أحد ممن يعرفونها، جنتها من التسول واستعطاف المارة في شوارع مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

من جانبه قال شاهد عيان، إن المتسولة اعتادت التجول في شوارع مركز الوقف، والجلوس أمام المحال التجارية، فارقت الحياة منذ 10 أيام تقريبا، وتكفل أهالي الوقف بمصاريف دفنتها، قبل اكتشاف ثروتها الهائلة التي عثر عليها داخل حوش صغير كانت تقيم فيه.

وأضاف شاهد العيان، أنه قد عُثر على قرابة مليون جنيه، غالبيتها من الفكة، خبأتها المتوفاة داخل أجولة في الحوش الصغير، مشيرا إلى أنه جرى تقسيم تركتها على أشقائها الخمسة 4 سيدات ورجل، تحت إشراف لجنة من الأهالي.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يرصد لحظات تقسيم تركة المتسولة المليونيرة، معلقين أن العديد من المتسولين يمارسون الاحتيال لمضاعفة ثرواتهم، رأى البعض أن الخبر فيه لبس، ومن الصعب بما كان، بل استحالة أن تجمع امرأة معدمة كل هذا المال وتظل تتسكع بالشوارع، معربين عن دهشتهم عقب انتشار مقطع الفيديو لثروة غوايش المألوفة في شوارع مركز الوقف، لما جنته طيلة السنين الماضية.

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