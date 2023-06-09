الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف بالمجان على 578 مواطن خلال قافلة طبية لـ"حياة كريمة" بقوص

محافظ قنا
محافظ قنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية بقرية خزام التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تُطلقها الوزارة بالتعاون مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

ووقعت القافلة الكشف الطبى على 578 مواطن فى 6 تخصصات طبية بواقع "156 حالة طب اطفال، 146 حالة جراحة عظام، 141 حالة أمراض باطنية، 60 حالة أمراض نساء وتوليد، 45 حالة تنظيم الأسرة، 41 حالة جراحة عامة" فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ95 حالة.

ومن جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن القافلة قامت أيضًا، بخدمات التوعية حيث عقدت ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 70 مواطنا.

اجراء فحوصات استمع اشرف الداودي الاول الاولى بالرعاية الأكثر احتياجا

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