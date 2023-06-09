رئيس "طاقة النواب": مصر استعادت مكانتها فى إفريقيا بفضل جهود الرئيس السيسى

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تحركات القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط مع القارة الإفريقية على كافة المستويات.

وأشاد رئيس طاقة النواب بالحكمة التي يتبعها الرئيس والسياسة الرشيدة التي يتبعها لمواجهة الأزمات كما قال الرئيس خلال قمة الكوميسا إن سياسة مصر تعتمد على الهدوء والبحث عن إيجاد صيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر للتعامل مع أي مشكلة وإن التجربة أثبتت أن الحلول السلمية والاستقرار والبناء أفضل من الصراعات والاقتتال والحروب.

وقال عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الدولة المصرية استعادت مكانتها في إفريقيا بفضل تحركات وجهود الرئيس السيسي، ومنها مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الـ٢٢ السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، وكذلك المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني "صحة إفريقيا" قبل عدة أيام مما يعكس الاهتمام المصري الكبير بتطوير العلاقات مع إفريقيا.

وأضاف عوض الله أن قمة الكوميسا والتكتلات الإفريقية الاقتصادية تمثل نواة لسوق إفريقية مشتركة بين دول القارة وهو أيضًا ما أكده الرئيس خلال دعوته لإعداد وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لتحقيق الربط التجاري والاقتصادي بين دول الكوميسا، لا سيما أن المنطقة تمتلك ثروات خامات هي الأكبر في العالم.

وأشار إلى أن السوق الإفريقية سوق كبيرة، حيث تستهدف الدولة المصرية زيادة التبادل التجاري والتجارة الحرة وزيادة الاستثمارات وجذب استثمارات متبادلة وزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا وفتح مجالات جديدة للتعاون في إطار تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين مصر وجميع الدول الإفريقية، بما يساعد على نمو الاقتصاد لكل دول القارة وتعظيم الاستفادة من الثروات الإفريقية.