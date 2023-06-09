520 مشروعا من الجيزة تتقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شارك السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، باللقاء الذي نظمته محافظة الجيزة بعنوان "آليات المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وبمشاركة ممثلي مختلف أحياء الجيزة وممثلي المشروعات الفائزة من الجولة الأولى للمبادرة.

وخلال اللقاء، أشاد السفير هشام بدر، بجهود محافظة الجيزة للتوعية بالمبادرة ودعم المتقدمين، ما انعكس من خلال عدد المشروعات المشاركة بالمحافظة والتي بلغ عددها حتى الآن نحو 520 مشروعا، مشيرا إلى أن زيادة عدد المشروعات المقدمة من الجيزة في الدورة الحالية مقارنة بالدورة الأولى يعكس مدى الجهود المبذولة من أجل رفع الوعي بمشكلات تغير المناخ وضرورة إيجاد حلول لتلك المشكلات.

وأكد بدر أهمية الدورات التدريبية المقدمة للمشاركين في مختلف المحافظات، مشيرا إلى التدريبات التي تقدمها صفحة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بهدف تطوير مشروعاتهم من خلال تحسين مقترحاتهم وصياغة دراسات جدواها، كما أشار إلى أن الدورة الثانية من المبادرة ستشهد عقد دورات تدريبية في مختلف الجامعات ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة.

وتطرق بدر إلى تأثير عدد من المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من مختلف المحافظات وتطويرها منذ انضمامها إلى المبادرة، مشيرا إلى مشروع الخردة باب رزق بمحافظة القاهرة والفائز بالمركز الثاني في فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، ومشروع روبوت إزالة المخلفات والزيوت من البحار بمحافظة الإسكندرية والفائز بالمركز الثاني في فئة مشروعات الشركات الناشئة، موضحًا أن عدد من المشروعات غير الفائزة كذلك قد أثارت موضوعاتها اهتمام الجهات والممولين.

وأوضح بدر أن المبادرة تسعى جاهدة لتحقيق الاستدامة من خلال تحقيق التوازن بين مواجهة تحديات المناخ وتكوين مصدر دخل، موضحًا أن المبادرة أنشأت قاعدة بيانات تعمل على تصنيف المشروعات على أساس طبيعتها والقطاع الخاص بها وموقعها الجغرافي، مما يسهل عملية تخصيص التمويل عن طريق ربط المستثمرين بتلك المشروعات.

من جهته، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضرورة تكثيف الفعاليات واللقاءات وورش العمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج الخاصة بها، وثمن اللواء أحمد راشد النماذج المقدمة من أصحاب المشروعات الفائزة بالمرحلة الأولي من المبادرة كأحد النماذج التي يُحتذى بها في توطين العمل المناخي والتنموي.

وأشاد المهندس، خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجهد الذي تبذله محافظة الجيزة لإيجاد حلول فعالة للتحديات البيئية والمناخية، مؤكدًا أهمية استمرار تلك الجهود، موضحًا أن المبادرة تسعى إلى توفير فرص تمويل للمشروعات وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى من خلال مشاركتها بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 بالإمارات المقرر عقده بنهاية العام الجاري.

كما أكد أن دور القائمين على المبادرة يتضمن مساعدة المشاركين لاستغلال الفرص وتطوير مشروعاتهم، والوصول لأكبر عدد من المشروعات المشاركة ومن ثم تحويلها إلى مشروعات مربحة وتحقيق الاستفادة الشخصية للمشاركين منها مما يساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

شارك في حضور المؤتمر مشروع توفير خدمة انتقال صديقة للبيئة Rabbit الفائز من محافظة الجيزة بالمركز الأول بالدورة الأولى من المبادرة في فئة المشروعات صغيرة الحجم.

يشار إلى أن باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مفتوح حتى نهاية يونيو الجاري على الموقع الإلكتروني المبادرة www.sgg.eg.

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