محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بحضور حفل تخرج مدارس النيل المصرية الدولية

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، بحضور فعاليات حفل التخرج الخامس لمدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسى 2022-2023، والذى أقيم بمقر المدرسة بمدينة أسوان الجديدة، بحضور السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق، وحنان ثابت مدير مدارس النيل المصرية بأسوان، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية، ووسط مشاركة لأولياء الأمور وأسر الطلاب.

وفى كلمة محافظ أسوان التى ألقتها السكرتير العام، أكد المحافظ أن مدارس النيل المصرية تمثل نموذجاً متميزاً لتحسين مستوى وجودة التعليم باستخدام الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة، وهو ما يساهم فى خلق جيل قادر على التعامل مع معطيات العصر، ويتواكب مع التطور العلمى والتكنولوجى المستقبل.

ولفت إلى أن العالم مع صباح كل يوم يشهد كل جديد وحديث فى ظل السموات المفتوحة وأجيال التطبيقات الإلكترونية المتلاحقة فى جميع مناحى الحياة.

وأشار أشرف عطية إلى أن هذا المحراب العلمى المتميز المتمثل في مدارس النيل المصرية الدولية يسهم فى الارتقاء بالمهارات المختلفة للطلاب، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية والوطنية وتعميق مفاهيم التسامح والانفتاح على العالم المتقدم، لتكون محصلة كل ذلك هو بناء وإعداد طلاب يتمتعون بالمهارات والقدرات الفكرية والعلمية التى تمكنهم من التعامل مع تحديات المستقبل.

هذا وقد شهدت الفعاليات تقديم العديد من الفقرات المتنوعة، فضلاً عن تكريم الطلاب والطالبات.

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