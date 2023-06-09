مع إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي، حرص الطلاب على معرفة موعد تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات والرسوم عبر "جوجل"، حيث ارتفعت معدلات البحث لمعرفة كيفية التظلم.

جاء ذلك تزامنًا مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بعددٍ كبيرٍ من المحافظات، وترقب الإعلان عنها رسميًا، وذلك من قِبَل مديريات التعليم في المحافظات المتبقية.

موعد تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات والرسوم

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور موعد ورسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وتبلغ قيمة الرسوم المقررة لجميع تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الترم الثاني نحو 35 جنيهًا في كل مادة يرغب الطالب بالتظلم بها على حدة.

موعد تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023

يبدأ التقديم في تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بكل محافظة، حيث يتم مراجعة صورة كراسة الإجابة الخاصة بالطالب، ومطابقة إجاباته مع نموذج الإجابات فضلًا عن جمع الدرجات، والتي تتم وفقًا للضوابط المُعلنة داخل لجان النظام والمراقبة، وتستمر مدة التقديم في تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية لمدة 15 يومًا من تاريخ التقديم.

خطوات تقديم التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يتوجه ولي الأمر للمديرية التعليمية، ومن ثمَّ، القيام بالتالي:

تحديد المادة أو المواد التي سيرغب في التظلم من نتيجتها.

تقديم طلب التظلم من نتائج الشهادة الإعدادية في المحافظة، لمدير عام الإدارة التعليمية التي يتبع لها الطالب.

القيام بسداد الرسوم المقررة من قبل الوزارة.

ويتم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التي يتبع للإدارة التعليمية لتسليم الطلب.

الحصول على إيصال السداد.

تحديد ميعاد للاطلاع على جميع أوراق الامتحان الخاصة بالطالب.

عقب انتهاء فترة التظلمات والقيام بمراجعة التعليقات والملاحظات التي قد أبداها الطالب أو ولي أمره، سيتم البت بتلك الملاحظات من خلال لجنة مُشكَّلة من التوجيهات كلٌ طبق تخصصه، وبعد ذلك سيتم إعلان النتائج بأحقية التلميذ في التظلم أو بعدم أحقيته.

وفي حالة أحقية التلميذ في التظلم وزيادته ببعض الدرجات، سيصبح من حقه الاسترداد للقيمة المالية المسددة ويكون ذلك نظير التظلم ويحصل على درجاته المستحقة كاملة وفقًا لنتيجة التظلم.