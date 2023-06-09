الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1853 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية الأمل بالدقهلية

القافله
القافله

وجّه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يوميّ الأربعاء والخميس الموافق 7 - 8 يونيو الجاري، في قرية الأمل مركز بلقاس، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبوالسعود، منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على 1853 مريضًا، وضمت عيادات متنقلة وعيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات، وأشعة x ray.

وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 345، أطفال 367، جراحة 220، أنف وأذن 201، عظام 186، رمد 241، أسنان 138، نسا وتنظيم أسرة 155.  

كما تم إجراء 351 تحليلاً مختلفًا للمرضى، 113 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن إجراء فحوصات لـ 146 مريضًَا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 83 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 24 قرارًا للعلاج على نفقة دولة.

من جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 45 ندوة تثقيفية، و140 حالة استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عنهم.

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شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية قرية الامل

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