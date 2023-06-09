الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مفتى بلجراد يقلِّد شوقى علام وسام وحدة العالم الإسلامى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قلَّد سماحةُ مفتي بلجراد الشيخ مصطفى سباهيتش الأستاذ الدكتور شوقي علام-مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وسامَ وحدة العالم الإسلامي؛ تقديرًا لمجهوداته في بناء السلام العالمي وبيان صحيح الدين الإسلامي.

وقال سماحة مفتي بلجراد: "يطيب لي باسمي وباسم رئاسة جماعة صربيا الإسلامية ومسلميها أن نمنح فضيلة مفتي مصر وسامَ وحدة العالم الإسلامي؛ لجهوده المباركة في مدِّ جسور التعاون على البر والتقوى بين دولتَي مصر وصربيا، وبين مسلمي البلدين".

من جانبه، عبَّر فضيلة مفتي الجمهورية عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا أن هذا الوسام يعكس جهود الدولة المصرية وريادتها الدينية وتقديمها الدعم العلمي والشرعي للمسلمين في العالم أجمع.

وشدَّد فضيلة المفتي على حرصه الكبير على التواصل مع الجاليات المسلمة في كافة بلاد العالم ضمن استراتيجية وضعتها دار الإفتاء للتواصل الديني مع الخارج.

وأضاف مفتي الجمهورية أنَّ دار الإفتاء المصرية حريصة أشدَّ الحرص على الانفتاح ومد يد العون وتقديم الدعم العلمي والشرعي للمسلمين في جميع أنحاء العالم لبيان صحيح الدين وتدريب وتأهيل الأئمة على الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، ومساعدة المسلمين على الاندماج الإيجابي والفعال في مجتمعاتهم الأوربية.

الأمانة العامة لد ور وهيئات الإفتاء في العالم- الأمانة العامة لد ور وهيئات الإفتاء في العالم الأمانة العامة لد ور وهيئات الإفتاء الأمانة العامة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الدكتور شوقي علام -

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