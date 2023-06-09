من التهميش إلى التمكين.. إنجازات ثورة 30 يونيو لـ"قادرون باختلاف"

قالت الدكتورة مها شعبان، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بذوي الهمم منذ توليه حكم البلاد، مشيرة إلى أن دستور 2014 كان من أوائل الدساتير المصرية التي حثت على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس النيابية، إذ يوجد في مصر ما يتراوح بين 12 مليونا و13 مليون شخص.

وأضافت شعبان، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، خلال حديثها عن ثورة 30 يونيو وما قدمته لذوي الهمم: "هناك مشكلات وقضايا كثيرة تهم القيادة السياسية والجهات المختصة بشئون ذوي الهمم، وصممنا على أن يكون لنا تمثيل مناسب في مجلس النواب حفاظًا على الكوتة الخاصة بنا".

وتابعت عضو مجلس النواب: "شرفت بأنني كنت مقدمة مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018 في البرلمان السابق، وكان يتضمن أكثر من 55 مادة".