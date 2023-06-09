الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من التهميش إلى التمكين.. إنجازات ثورة 30 يونيو لـ"قادرون باختلاف"

الدكتورة مها شعبان،
الدكتورة مها شعبان، عضو مجلس النواب

قالت الدكتورة مها شعبان، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بذوي الهمم منذ توليه حكم البلاد، مشيرة إلى أن دستور 2014 كان من أوائل الدساتير المصرية التي حثت على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس النيابية، إذ يوجد في مصر ما يتراوح بين 12 مليونا و13 مليون شخص.

وأضافت شعبان، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، خلال حديثها عن ثورة 30 يونيو وما قدمته لذوي الهمم: "هناك مشكلات وقضايا كثيرة تهم القيادة السياسية والجهات المختصة بشئون ذوي الهمم، وصممنا على أن يكون لنا تمثيل مناسب في مجلس النواب حفاظًا على الكوتة الخاصة بنا".

وتابعت عضو مجلس النواب: "شرفت بأنني كنت مقدمة مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018 في البرلمان السابق، وكان يتضمن أكثر من 55 مادة".

ثورة 30 يونيو 10 سنوات على ثورة 30 يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسي ذوي الهمم قادرون باختلاف برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

الأكثر قراءة

طلبوا منها تصريح دفن "قدم والدتها" فألقتها فى القمامة بحدائق المعادى

الرئيس السيسى: الحوار أسلم وسيلة لحل أى خلاف

بيان مهم من "الداخلية" بشأن سفر حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة

مصرع طالبين سقطا بجرار زراعى فى ترعة بالمنوفية

دعم سياسى ومادى.. كيف حمى الرئيس السيسى القضية الفلسطينية وأوقف انتهاكات الاحتلال؟

عقب ظهور قرش النمر.. أبرز المعلومات عن أشهر أنواع الأسماك المفترسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: المقدسات والاستيطان عقبات رئيسية أمام تحقيق السلام

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية