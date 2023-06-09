محافظ المنوفية: إقبال كثيف فى أول أيام سوق السيارات بشبين الكوم

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن سوق السيارات الجديد شهد إقبالًا كثيفًا في أول أيام تشغيله، مضيفًا أن السوق مزودة بكل الخدمات اللوجستية وتوافر كل خدمات المرور والحماية المدنية والشهر العقاري وورش الميكانيكا.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف من إقامة سوق السيارات مواجهة الأسواق العشوائية، وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشترى من التواجد بمكان واحد يتمتع بكل المزايا.

ويقام سوق السيارات لأول مرة بمحافظة المنوفية، ويتم تنظيمه يوميّ الجمعة والسبت من كل أسبوع، بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم.

ويتميز سوق السيارات بتوافر مختلف الخدمات من الحماية المدنية، والشهر العقاري، والمرور، والإسعاف، وورش الميكانيكا، وغيرها من الخدمات الحيوية؛ لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

سوق السيارات الجديد بالمنوفية

سوق السيارات الجديد بالمنوفية

سوق السيارات الجديد بالمنوفية

سوق السيارات الجديد بالمنوفية

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