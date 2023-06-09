الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: إقبال كثيف فى أول أيام سوق السيارات بشبين الكوم

سوق السيارات الجديد
سوق السيارات الجديد بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن سوق السيارات الجديد شهد إقبالًا كثيفًا في أول أيام تشغيله، مضيفًا أن السوق مزودة بكل الخدمات اللوجستية وتوافر كل خدمات المرور والحماية المدنية والشهر العقاري وورش الميكانيكا.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف من إقامة سوق السيارات مواجهة الأسواق العشوائية، وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشترى من التواجد بمكان واحد يتمتع بكل المزايا. 

ويقام سوق السيارات لأول مرة بمحافظة المنوفية، ويتم تنظيمه يوميّ الجمعة والسبت من كل أسبوع، بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم.

ويتميز سوق السيارات بتوافر مختلف الخدمات من الحماية المدنية، والشهر العقاري، والمرور، والإسعاف، وورش الميكانيكا، وغيرها من الخدمات الحيوية؛ لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

سوق السيارات الجديد بالمنوفية
سوق السيارات الجديد بالمنوفية
سوق السيارات الجديد بالمنوفية
سوق السيارات الجديد بالمنوفية
سوق السيارات الجديد بالمنوفية
سوق السيارات الجديد بالمنوفية
سوق السيارات الجديد بالمنوفية
سوق السيارات الجديد بالمنوفية
IMG-20230609-WA0037
IMG-20230609-WA0037
IMG-20230609-WA0039
IMG-20230609-WA0039
IMG-20230609-WA0038
IMG-20230609-WA0038
IMG-20230609-WA0035
IMG-20230609-WA0035
IMG-20230609-WA0036
IMG-20230609-WA0036
IMG-20230609-WA0029
IMG-20230609-WA0029
IMG-20230609-WA0025
IMG-20230609-WA0025
الأسواق العشوائية إقبالا كثيفا أبو ليمون افتت إقبال كثيف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية طريق شبين الكوم

الأكثر قراءة

رئيس اتحاد المستثمرات العرب: الرئيس السيسى صنع نقلة نوعية فى جذب الاستثمارات

الأمن العام يضبط 7 قضايا مخدرات فى دمياط

بنسبة نجاح 75.8%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

إزالة 20 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمركزى ساحل سليم والغنايم بأسيوط

تعليم الإسكندرية تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى المسابقات الصحفية

بعد اعتمادها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية

أشتية يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين