محافظ أسيوط يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة النيل الدولية ويكرم المتميزين

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حفل تخرج طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط، على مسرح قصر ثقافة المحافظة، تحت رعاية ودعم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

بدأت الاحتفالية بافتتاح المحافظ ومرافقوه معرض الفنون التشكيلية لطلاب المدرسة والذي يضم لوحات وأعمال فنية متميزة لطلاب مدرسة النيل المصرية الدولية ضمن أنشطة المدرسة.

وجرى استكمال فقرات الحفل بمسرح قصر ثقافة أسيوط والتي بدأت بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم للطالبة أسيل أسامة، ثم كلمة الترحيب للدكتور عماد العجان، والتي وجه فيها الشكر لمحافظ أسيوط والقيادات الحضور وأولياء الأمور على مشاركتهم في احتفال تخرج طلاب المدرسة وإدخال البهجة والسعادة في نفوس الأطفال وطلاب المدرسة.

وعبر محافظ أسيوط عن سعادته بحضور حفل تخرج أبنائه من طلاب مدرسة النيل الدولية مشيدًا بالفقرات والعروض الفنية الجميلة التي شاهدها خلال الحفل والتي تعبر عن مواهب أطفال وطلاب المدرسة وتدريبهم الجيد، معلنًا دعمه الكامل للتوسع في إنشاء مدارس النيل المصرية الدولية بالمحافظة ودعم أنشطة وفعاليات فرع مدارس النيل بأسيوط الجديدة ضمن خطة المحافظة للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 فى قطاع التعليم.

كما استعرضت الدكتورة أماني الفار الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم ووحدة شهادة النيل الدولية للنهوض بالعملية التعليمية بمدارس النيل الدولية والاستجابة السريعة لطلبات وشكاوى أولياء الأمور لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب، ناقلة تحيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لكافة الحضور، كما وجهت الشكر للوزير المحافظ لدعمه المستمر لمنظومة التعليم بالمحافظة بصفة عامة ومنظومة وأنشطة مدارس النيل بصفة خاصة ومشاركتهم في كافة الاحتفالات والفعاليات التى تقيمها المدرسة.

واستكملت الفقرات الفنية للحفل بفقرات المسرح والغناء والعزف وأوبريتات الأطفال وطلاب المدرسة والتي تميزت بالاتقان الشديد وموهبة الطلاب وتميزهم وسط فرحة وسعادة وتفاعل من الحضور مع كل الفقرات.

وحرص المحافظ ومرافقوه على إلتقاط الصور التذكارية مع الأطفال والطلاب.

كما جرى تكريم الوزير المحافظ واهدائه درع مدارس النيل المصرية الدولية تقديرًا لجهوده كما تم تكريم الدكتورة أماني الفار وأهداها الوزير المحافظ شهادة تقدير وتم إهداء درع مدرسة النيل لمحمد ابراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم ومنح المحافظ شهادة التقدير للطالبة رنا حمزة عثمان لحصولها على المركز الثالث على مستوى العالم في أولمبياد الرياضيات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية.

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